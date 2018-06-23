Бакинский "Luna Park" вновь оживает - Теперь это культурный центр современной музыки, искусства и развлечений

Когда-то излюбленное место столицы Азербайджана парк отдыха и развлечений имени Низами в Белом городе, более известный как "Luna Park", вновь оживает, чтобы собрать в свое пространство активную и прогрессивную молодежь нашей страны.

Парк Низами был обычной зеленой массой среди нефтяных резервуаров, когда братья Нобель случайно заметили это место. Они хотели построить свою резиденцию и создали сад "Вилла Петролея". В 1923 году сад был переименован в Луначарский сад, а в 1941 году получил имя азербайджанского поэта Низами. Уже в 2000 году этот сад превратился в парк развлечений, но в 2005 году он приостановил свое существование.

И вот, в этом году эта любимая локация многих из нас вновь оживает - группа молодых людей начинает Luna Project - культурный центр современной музыки, искусства и развлечений.

Как сообщает Day.Az, 23 июня в парке Низами состоится открытие нового развлекательного проекта Luna Project и пройдет первое ночное мероприятие, поддерживаемое международными и местными ди-джеями.

В рамках развлекательной программы здесь выступят NAZRİN B2B RASHAD (AZE) (в 20:00), REEF (AZE) (в 23:00), LEO POL [live] (FRA) и L8 (GEO).

На территории фестиваля существует ограничение по возрасту (18+) и face control.

Ф. Агаларова