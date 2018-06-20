В Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 100-летию АДР - ФОТО

15 июня в Нью-Йорке в зале Бруно Волтер в Линкольн центре состоялся концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az.

Концерт был организован Обществом национальная музыка и глобальная культура, основателем и президентом которой является известная пианистка, Заслуженный артист республики, лауреат международного конкурса, профессор Наргиз Алиярова. Это было первое мероприятие, проводимое данным Обществом, целью которого является распространение музыки разных народов.

"Я очень рада, что наш первый проект посвящен азербайджанской музыке. Наша цель - показать многогранность и уникальность нашей музыки. В концерте участвуют не только азербайджанские музыканты, но и деятели искусства разных стран, которые исполняют национальную музыку и сочинения азербайджанских композиторов", - сказала Н.Алиярова.

В концерте принимали участие известная джазовая пианистка Амина Фигарова, тарист и кяманчист Джефри Вербок, флейтист Барт Платто, Наргиз Алиярова, великолепный баритон Найджел Смит, скрипач Азер Дамиров и пианистка Вивьен Фанг Лю.

Концерт посетили постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев, представители азербайджанских диаспорских организаций, а также многие любители классической музыки.