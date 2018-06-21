Аяз Салаев: Для интеллигента судьба его страны неотделима от его личной судьбы - ИНТЕРВЬЮ

Известный кинорежиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана Аяз Салаев в беседе с руководителем Центра РАД Наталией Красовской рассказал о месте русской культуры в своем мировоззрении. Day.Az со ссылкой на Trend представляет данное интервью.

- Азербайджан очень открыт по отношению к России. Отношение к русским всегда было видно, в том числе на бытовом уровне, на уровне смешанных браков. До сих пор в Азербайджане можно прожить, в принципе, не зная ни одного слова по-азербайджански. Педагог моей младшей дочери, ныне покойная, заслуженный учитель, очень уважаемый человек - всю жизнь прожила, ни одного слова по-азербайджански не зная. Я не думаю, что в других республиках такое возможно. Азербайджан очень близок, например, с Турцией, но если говорить о культуре... Русский язык - это носитель особого менталитета, особого мировоззрения, которое я считаю очень важным. Я воспитан на русской культуре, я с детства говорю по-русски, мыслю на русском, хотя я горячий сторонник независимости своей страны. И вместе с тем убежден, что русский язык должен всегда присутствовать в азербайджанском культурном пространстве.

- Взаимовлияние культур - очень интересная тема... Как вы оцениваете распространение русской культуры в Азербайджане на данный момент?

- У меня четверо детей, все они учились в русской школе, в русском секторе. И все мои дети мыслят на русском языке. Правда, старшая дочь, которая родилась и всю жизнь прожила в Азербайджане, пишет стихи на английском - она член Союза поэтов Великобритании. Сейчас в Азербайджане в этом отношении интересно. У нас много людей сейчас трёхъязычные - знают русский, азербайджанский и английский языки. Кто-то замечательно сказал, что малые народы должны создавать свою культуру на своем языке, но образование они должны получать на языке больших народов, больших культур. Я дышу Гоголем, Набоковым, Цветаевой, Ахматовой, Бродским, Заболоцким и так далее... Ничего лучше я в мире не знаю. Это меня сформировало. Это то, что великий немецкий писатель Томас Манн называл "святая русская литература". И от того, какой будет русская культура сегодня и завтра, во многом зависит, как будет развиваться русский язык в Азербайджане и вообще...

- В одном из интервью вы говорили о разнице между интеллигентами и интеллектуалами...

- Интеллигент - это особое состояние души. Интеллектуал - просто образованный человек. А для интеллигента судьба его страны неотделима от его личной судьбы. Интеллигент пропускает сквозь свое сердце и в свое сердце судьбу своей страны. Это сугубо русское понятие, оно приходит с русской культурой. И есть масса вещей, которые с этим связаны, которые отличают интеллектуала от интеллигента. Отсутствие презрения к простому человеку, например. Поэтому я еще раз говорю, многое зависит от России. Насколько у России хватит большого сердца, чтобы вмещать в себя всё вот это. И надо понимать, что русский язык - главное, а этническая принадлежность, кровь не должны играть вообще никакой роли.

- К вопросу о языке и национальности... Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев не раз отмечал, что одной из причин укрепления стратегических отношений России и Азербайджана является общий культурный код и одинаковый подход к национальному вопросу. А что, на ваш взгляд, являлось и является ключевым в отношениях Азербайджана и России?

- Я вам приведу вот какой пример. В марте 1917 года отрекся Николай II. Тогда его предали все, кроме одного человека. Его предали армия, духовенство, творческая интеллигенция, его родственники - монархи Европы - все его предали, кроме одного человека, который был азербайджанцем. Это был Гусейн Хан Нахичеванский. Все командующие армией должны были формально подтвердить отречение царя - и все подтвердили, кроме Гусейн Хана Нахичеванского. Вот что такое отношение азербайджанца к России. Поэтому национализм, антирусские настроения... никогда их не было и не будет в Азербайджане. Все наши русские школы существуют за счет азербайджанского бюджета. Это инициатива самого Азербайджана. Но важно, чтобы русская культура в Азербайджане куда больше пропагандировалась, и, прежде всего, самой Россией. Хотелось бы больше внимания к этому вопросу от России, чтобы направляли в Азербайджан лучших педагогов средних школ. Принципиально важно сохранить русскую культуру в Азербайджане. И нужно делать это всем вместе.

Материал предоставлен межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева

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