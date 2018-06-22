Эмину Агаларову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Адыгея" - ФОТО - ВИДЕО

Известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) удостоен почетного звания "Заслуженный артист Республики Адыгея". Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, передает Day.Az.

21 июня глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял популярного артиста эстрады Эмина Агаларова.

"Мы рады встретиться с вами. Ваш талант широко известен по всей России и, конечно, за её пределами. Уверен, концертная программа, которую вы сегодня представляете жителям республики, найдет отклик у зрителя. В Адыгее много поклонников вашего творчества, которое очень популярно среди людей разного возраста. Вас здесь любят и всегда ждут с новыми концертами", - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества для реализации совместных творческих проектов.

В диалоге о творчестве Эмин Агаларов отметил, что эталоном артиста, путеводной звездой в жизни для него был и остается Муслим Магомаев. В свою очередь глава Республики Адыгея сказал, что в Адыгее с большим почтением относятся к творчеству Муслима Магомаева.

"Когда я записываю или выпускаю ту или иную песню или мне нужно принять важное творческое решение, я всегда задумываюсь, как поступил бы он. И решение сразу становится очевидным. Я очень рад, что в Республике Адыгея к нему такое трепетное отношение", - отметил Эмин Агаларов.

В завершение глава Адыгеи вручил гостю награду. За большие заслуги в развитии культуры и искусства Эмину Агаларову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Адыгея".

Эмин Агаларов поблагодарил Мурата Кумпилова за внимание и высокую оценку его творчества, а также выразил готовность поддержать интересные проекты в Адыгее.

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