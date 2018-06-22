В Центре мугама состоялся прекрасный мугамный концерт, посвященный 100-летию АДР - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама в рамках совместного проекта Центра и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств "Новое поколение приглашает..." состоялся мугамный концерт под названием "Vətənimizi sevirik", посвященный 100-летию АДР.

В начале концерта прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В рамках концертной программы преподаватель Государственного университета культуры и искусств, заслуженная артистка Нурийя Гусейнова и ее студенты Мафтун Сафарли, Севиндж Абдинова, Сума Тапдыгова, Анар Ахмедов, Реван Алваноглы, Мехарет Хабильоглы исполнили известные мугамы и теснифы.

На протяжении вечера преподаватель АГУКИ, доцент, заслуженный артист Азад Шукюров декламировал патриотические стихи Шахрияра, З.Ягуба, С. Рустамханлы, К.Керимли и других азербайджанских поэтов. Чтение стихов под музыкальное сопровождение Вюсала Гасымова (тар), Джахандара Микаилова (кеманча), Гюльшан Эйвазовой-Насибовой (канон), Солтан Алиева (нагара), Адыля Муслимова (балабан), Вюгара Ахмедова (уд) способствовало созданию торжественной атмосферы.

На мероприятии присутствовали многие деятели культуры, среди которых народные артисты Джанали Акперов, Симара Иманова, заслуженный педагог Газанфар Аббасов, преподаватели АГУКИ, а также родные и друзья исполнителей.

В заключение концерта под бурные аплодисменты зрителей заслуженная артистка Нурийя Гусейнова поблагодарила Университет и Центр мугама за поддержку и помощь в проведении этого концерта в рамках совместного проекта "Новое поколение приглашает...", который дарит зрителям множество прекрасных концертов, а также всех присутствующих за их участие.

Отметим, что сегодня в Центре мугама в рамках совместного проекта Центра и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств "Новое поколение приглашает..." состоится концерт с участием ансамбля народных инструментов АГУКИ.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова