Из регионов в регионы – в Баку стартует новый фестиваль

По инициативе министерства культуры Азербайджана стартует посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики Творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), сообщили передает Day.Az со ссылкой на Trend в пресс-службе министерства.

Основная цель проекта - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегиональных обменов.

В рамках фестиваля будут организованы выставки-ярмарки изделий ручной работы, концерты мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики. Проведение фестиваля летом предоставит возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.

Первое мероприятие в рамках фестиваля будет проведено в 17:00 25 июня в парке Гейдара Алиева города Масаллы. На мероприятии 15 региональных управлений культуры министерства культуры установят шатры, где будут представлены образцы народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы. Также состоятся выступления фольклорных групп.

Следующее мероприятие в рамках фестиваля запланировано на 26 июня в городе Лянкяран, затем фестиваль продолжится в других регионах (в целом 15 городов и районов).

Напомним, что ранее был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.