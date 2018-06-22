Рауф Фархадов об истории и современности композиторских связей России и Азербайджана

Доктор искусствоведения, ведущий эксперт Ассоциации современной музыки Рауф Фархадоврассказал журналисту межпарламентской группы Россия-Азербайджан, как в России отмечали юбилей всемирно известного азербайджанского композитора Гары Гараева и какие отношения продолжают связывать композиторские круги наших стран. Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данное интервью.

- В этом году Азербайджан отмечает сразу несколько громких юбилеев, и один из них несомненно, 100-летие со дня рождения Гара Гараева. Какой вы видите его роль в формировании современной композиторской школы Азербайджана и на всем постсоветском пространстве?

-100-летие Гара Гараева и, вправду, отмечалось не только на родине выдающегося композитора, но и здесь, в России. Причём, что стало и сюрпризом, и, вместе с тем, закономерностью - залы были практически переполнены. И при этом, что особенно отрадно, большинство зрителей составляла интеллигентная московская публика. Что же до роли Гараева в формировании национальной школы, то ответ тут короток и для меня предельно ясен. Гара Гараев - один из основоположников азербайджанской композиторской школы. В середине 1940-х годов он был одним из немногих национальных композиторов, получивших не просто качественное профессиональное образование, но получивший это образование в классе Шостаковича. Хотелось бы отметить, что с приходом Гараева в азербайджанскую консерваторию связано появление в профессии большого числа молодых, одарённых музыкантов, поверивших и в высокий профессиональный уровень своего наставника, и в большие перспективы композиторской профессии. Что там говорить: около 70 мастеров окончило гараевский класс, и, поверьте, каждый из них оказался по-своему индивидуален и самобытен.

- А что побудило вас выбрать Концерт для скрипки с оркестром Гара Гараева для дипломной работы?

- Этот опус по тем временам был едва ли не авангардный и в советской музыкальной соцреалистической системе не очень привечаемый. Произведение, где на тот момент использовалась техника композиции, если не запрещённая, то явно несоответствующая и идеологически неправильная. Имя ей додекафония. Вот вы только учтите такой момент: к этой формалистической технике обратился композитор, который в те годы считался - и почитался - классиком и одним из олицетворений советской музыки. И этот классик в одночасье перевернул, переосмыслил самого себя, но главное - благодаря этому переосмыслению открылись ранее неведомые перспективы азербайджанской музыки, которые в дальнейшем стали и путями современной национальной композиторской традиции.

- В одном из интервью вы говорили об определяющем культурном влиянии России на Азербайджан. Как вы оцениваете эту тенденцию на современном этапе отношений двух стран? И насколько, на ваш взгляд, сильно обратное влияние азербайджанской традиции на российское искусство?

- Вопрос, на который сегодня у меня нет однозначного ответа. Но вот что порадовало в последний приезд в Баку, в середине апреля. Я тогда приехал с одним известным московским композитором, и вдруг выяснилось, что молодое поколение азербайджанских музыкантов его музыку хорошо знает и ценит. В свою очередь, уже в Москве, общаясь с некоторыми молодыми московскими музыкантами, обнаружил, что и им хорошо известен ряд азербайджанских композиторских имён, причём из числа мастеров нового поколения и формации. Это обнадёжило.

- В продолжение темы... Что, на ваш взгляд, можно в существующих условиях сделать для дальнейшего взаимного музыкального продвижения Москвы и Баку?

- Фестиваль - один из способов привлечь, заинтересовать слушателя какой-то неординарной музыкальной концепцией, интереснейшими программами и проектами. Но главная его ценность заключается в открытии и ознакомлении публики с ранее неведомыми ей именами, опусами, новаторскими явлениями и достижениями. Такой фестиваль, реально, может стать продвижением музыки и музыкальных идей как в Баку, так и в Москве.

Материал предоставлен межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева

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