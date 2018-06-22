Бакинцы в самую длинную ночь отметили Праздник музыки - ФОТО

Вчера в Баку состоялся долгожданный Праздник музыки, организованный по инициативе Посольства Франции и Института Франции в Азербайджане. Это событие, ежегодно отмечаемое не только в Париже, но и в других городах Пятой республики, на протяжении вот уже нескольких лет стало частью и культурной жизни Баку. Так, в день летнего солнцестояния по улице Низами, Площади Фонтанов, уютному скверику в Ичеришехер вновь прошлась живительная волна музыкальных ритмов. Реситаль классической музыки состоялся и в пространстве современного искусства YARAT.

Как сообщает Day.Az, Праздник музыки - Fête de la Musique - стал не только площадкой для выступления музыкантов, среди которых были как профессионалы, так и любители, но и представил разнообразие стилей (от гранжа до инди-рока, самых последних хитов и ретро-шлягеров, инструментальной музыки и хорового пения), что стало отличительной идеей фестиваля. Это мероприятие стало настоящим праздником творческой импровизации. Публика - жители и многочисленные гости столицы - выражала себя в танце, не скупилась на проявление позитивных эмоций и не расходилась до самого позднего вечера. Словом, город был охвачен эйфорией здорового драйва. Это событие запомнилось не только своими светлыми эпизодами, но и оставило надежду, что в последующие годы оно станет явлением не менее ярким.

Содействие в организации мероприятия предоставили: Министерство культуры Азербайджана, Государственное туристическое агентство, Администрация Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", Пространство Современного Искусства YARAT. Генеральным спонсором выступила компания Maks Events.

Текст и фотографии: Нонна Музаффарова