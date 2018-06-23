В Филармонии состоялся великолепный концерт симфонического оркестра

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт, посвященный светлой памяти погибших в результате военных действий во всем мире. Концерт был организован министерством культуры Азербайджана.

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. У. Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Рауф Абдуллаев) прозвучали произведения великих композиторов Сэмюэля Барбера и Рихарда Штрауса.

Народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, который в этот вечер был за дирижерским пультом, представил бакинским меломанам восхитительную концертную программу.

Вечер начался с исполнения наиболее известного произведения американского композитора и музыковеда Сэмюэля Барбера "Адажио для струнных". Далее прозвучала яркая симфоническая поэма "Смерть и просветление" немецкого композитора Рихарда Штрауса.

Последним в программе прозвучало произведение для сопрано с оркестром "Прощание Андромахи" Сэмюэля Барбера. Солировала Сельджан Насибли.

Для молодой вокалистки данное выступление стало дебютным в своей стране, не смотря на то, что она не раз выступала за рубежом, принимала участие в различных фестивалях. Выступление С. Насибли было встречено бурными аплодисментами.

В завершении вечера публика наградила оркестр, дирижера и солистку продолжительными овациями и возгласами "браво!". Зрители не покидали своих мест и требовали бис.

Концерт продолжился исполнением "Посвящения" Рихарда Штрауса и "Нимрод" из вариаций "Энигма" Эдварда Элгара.

Ф. Агаларова