В Зеленом театре Баку прошел большой сольный концерт Назакят Теймуровой - ФОТО

В Зеленом театре Баку прошел большой сольный концерт солистки Государственного академического театра оперы и балета, народной артистки Азербайджана, обладательницы приза ЮНЕСКО 2011 года "Самый красивый голос", преподавательницы мугама Национальной консерватории, исполнительницы народных песен и мугама Назакят Теймуровой. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Назакят Теймурова является одной из самых ярких исполнительниц национального искусства и на протяжении многих лет с большим успехом представляет Азербайджан в зарубежных странах, гастролировала с концертами в Германии, США, Японии, Венгрии, Франции, Турции, Иране, Швейцарии, Великобритании, России и других странах. Ее выступление на лучших мировых сценах неизменно вызывает восторженные отзывы слушателей и прессы. Ханенде также известна своими главными ариями в оперных постановках "Лейли и Меджнун", "Ашыг Гариб", "Скала невесты", "Натаван", "Вагиф", "Кёроглу".

"Выбор профессии ханенде и выступления на сцене был не только моим решением, но и ниспосланной мне Аллахом судьбой. Образно говоря, само искусство выбрало меня. Ведь когда есть призвание, другой путь не нужен", - говорит Назакят Теймурова.

На соло-концерте прозвучали народные песни, мугамы, а также эстрадные песни, которые хорошо знакомы слушателям в исполнении корифеев азербайджанской эстрады - Акифа Исламзаде, Ильхамы Гулиевой, Рашида Бейбутова и многие другие, которые было очень тепло встречены зрительным залом. Причем, песни из репертуара наших корифеев были представлены в новом звучании. Праздничный вечер сопровождался овациями зрителей и букетами цветов от зрителей, достойными творчества Назакят Теймуровой.

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