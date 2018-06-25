В Филармонии почтили память погибших в мировых войнах

22 июня в Азербайджанской государственной Филармонии состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, посвященный памяти погибших в мировых войнах.

"Поколение наших родителей помнит дату - 22 июня 1941 года, еще живы ветераны - участники Второй мировой войны. К великому сожалению, войны не прекращаются, люди продолжают погибать и в 21 веке.

Мы выражаем свой протест Музыкой и склоняем головы перед памятью жертв войн", - сказал Day.Az народный артист Ялчин Адигезалов.

Вечер открылся с исполнения знаменитого "Адажио для струнных" Сэмюэла Барбера, признанного по опросу радио BBC в 2004 году "самым печальным произведением классического музыки".

Интерпретация одного из редко исполняемых опусов Рихарда Штрауса - Симфонической поэмы "Смерть и просветление" произвело неизгладимое впечатление на публику. Неординарным прочтением сложной партитуры дирижер раскрыл весь драматизм и глубокую философию произведения. Оркестр был великолепен.

Оставаясь верным своим традициям, Я. Адигезалов продолжает открывать новые имена. Для бакинского дебюта, выпускнице Лондонской королевской академии музыки Сельджан Насибли дирижер предложил "Прощание Андромахи" Сэмюэла Барбера.

"Это сочинение никогда не звучало в Баку. Не каждая опытная сопрано возьмется за исполнение шедевра Барбера. Блестящее образование, высокая вокальная культура, потрясающий артистизм - вот составляющие успеха молодой певицы.

Опыт выступлений на лучших британских сценах имеет определяющее значение. Запомните это имя", - заключил Я.Адигезалов.

Выступление Сельджан Насибли стало истинным откровением для заполнивших зал Филармонии слушателей. На бис певица исполнила "Посвящение" Рихарда Штрауса. А завершился вечер изумительным по красоте и оркестровой выразительности Адажио "Нимрод" из вариаций "Энигма" Эдуарда Элгара.

Фатима Зейналова