Дан старт IX Международному музыкальному фестивалю Şəki "İpək yolu" (27 июня -1 июля). Ставший уже традиционным, этот красочный, яркий фестиваль ежегодно собирает в древнем и прекрасном Шеки многочисленные музыкальные коллективы и солистов-виртуозов не только Азербайджана, но и зарубежных стран. Уже продемонстрировали свое искусство на восьми предыдущих Фестивалях артисты из 27 стран, среди которых представители Америки, Японии, Китая, Венгрии, Ирана, Турции и др.

В этом году Фестиваль расширяет свои границы, и в его рамках также состоится Международный научный симпозиум на уровне ЮНЕСКО - Х заседание группы "MAQAM" по линии ISTM (International Counsil of Traditional Music). На нем выступят со своими докладами азербайджанские и зарубежные ученые из 10 стран.

Фестиваль является совместным проектом Союза композиторов Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки при поддержке Министерства культуры. Художественным руководителем Фестиваля является народная артистка, профессор Франгиз Ализаде.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, вчера состоялась пресс-конференция, посвященная работе IX Международного музыкального фестиваля. В конференции приняли участие художественный руководитель фестиваля Ф.Ализаде, представители посольств Турции, Венгрии, России, главный режиссер Азербайджанского Государственного Академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Х.Гулиев, главный дирижер Азербайджанского Государственного Камерного оркестра им. Г.Гараева, народный артист Т.Геокчаев, дирижер Образцового Оркестра Государственной Пограничной службы Азербайджана С.Векилов, руководитель научного симпозиума, заслуженный деятель искусств, музыковед С.Агаева.

В заключении пресс-конференции в Союзе композиторов состоялся небольшой концерт, своеобразный пролог к Фестивалю, где прозвучала музыка современных азербайджанских композиторов - Джалала Аббасова, Васифа Аллахвердиева, Алии Мамедовой, Франгиз Ализаде в сопровождении живописных полотен молодых художников Эльгюна Юсифли, Мурада Манафова, Шаина Гулиева, Фидан Абидовой и Хумай Абдуллаевой.

Ф. Агаларова