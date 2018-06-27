Любовь Успенская приглашает всех на фестиваль "Жара" в Баку - ВИДЕО

На официальной странице в Instagram Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" представлен видеоролик, в котором популярная российская певица Любовь Успенская приглашает поклонников на фестиваль в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в ходе фестиваля "ЖАРА-2018" состоятся творческие и юбилейные вечера ряда популярных исполнителей, среди которых и творческий вечер Любови Успенской.

"Дорогие друзья, приглашаю вас всех на фестиваль "ЖАРА" в город Баку. 29 июля состоится мой творческий вечер, в котором будут принимать участие все самые популярные звезды эстрады, все мои друзья. Приезжайте, будет очень жарко!" - отмечает певица.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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