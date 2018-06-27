Представлен музыкальный проект, посвященный 100-летнему юбилею ВС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов представил проект "Vətən əsgəri" (Солдат Родины) на музыку народного артиста, кавалера ордена "Шохрат" Фаига Суджаддинова и слова заслуженного деятели искусств, полковника Абдуллы Гурбани, сообщили Trend в пресс-службе Mədəniyyət TV. Проект посвящен 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана, передает Day.Az.

Проект реализован ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" и Министерством обороны Азербайджана. Автор идеи - председатель ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Ариф Алышанов, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Этибар Бабаев, режиссер - Эльнур Мамедов, музыкальный редактор - Риад Гулиев, звукорежиссер - Фаиг Бабаев. В проекте приняли участие эстрадно-симфонический оркестр имени Тофига Бакиханова и хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио.

"Проект "Vətən əsgəri" в честь славных и героических солдат Азербайджана отражает силу и мощь нашего государства. Военный парад в честь 100-летнего юбилея Вооруженных сил Азербайджана вызвал у каждого азербайджанца огромное чувство радости и гордости! Наша армия под командованием Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева сегодня входит в число сильных армий мира. Со дня основания азербайджанская армия прошла славный боевой путь и способна выполнять любые поставленные перед ней задачи. Постоянное совершенствование высокой боевой выучки и обороноспособности азербайджанской армии, улучшение материально-технического обеспечения, а также усиление социального обеспечения военнослужащих являются приоритетными направлениям государственной политики. Мы гордимся нашей армией, отважными офицерами и солдатами!", - отметил Рамиль Гасымов.

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