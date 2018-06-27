В Баку состоялась церемония официального открытия Дней культуры Ирана - ФОТО

27 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени М. Магомаева состоялась церемония официального открытия Дней культуры Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие известные деятели культуры и искусства Азербайджана и Ирана.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступая на церемонии, министр культуры Абульфаc Гараев рассказал о развитии культурных связей между Ираном и Азербайджаном. Министр сказал, что такие виды искусства, как архитектура, народное творчество, литература и живопись еще больше сближают наши народы друг с другом. Реализация совместных проектов в этой области составляет основное направление сотрудничества. В азербайджано-иранских культурных связях важное место занимает также театральная сфера. Азербайджанские театры регулярно с успехом участвуют в международных фестивалях в Иране. Тесное сотрудничество между национальными библиотеками двух стран создает широкие возможности для информационного обмена.

"Сегодня важный день в жизни двух государств. Культуры Ирана и Азербайджана исторически были близки и похожи. Сегодня выступления иранских мастеров в Азербайджане и азербайджанских деятелей искусств в Иране стали обычным явлением. А это еще больше сближает наши культуры. На этот раз иранские мастера доставят удовольствие зрителям своими интересными выступлениями в Баку и Гяндже. Были обсуждены и нашли решение вопросы проведения в рамках дней культуры мастер-классов, технические вопросы. Верю, что после этого мероприятия сотрудничество двух государств в области культуры получит еще большее развитие, будет придан импульс культурному обмену. Подобные мероприятия реализуются по инициативе глав государств двух стран", - подчеркнул министр.

Министр культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Сейед Аббас Салехи отметил, что для развития культурных связей между двумя странами есть большой потенциал. В этом убеждают, с одной стороны, культурные и исторические корни, объединяющие наши народы, а с другой, - нынешний высокий уровень политических связей между нашими странами. Многочисленные встречи руководителей стран, соглашения, подписанные между государствами, свидетельствуют о том, что для двусторонних связей имеется достаточная правовая база. А это создает широкие возможности для реализации многочисленных программ в культурной сфере.

"В обоих государствах имеются города, обладающие древней культурой. В этих городах располагаются уникальные памятники культуры, истории. В нашей религии, культуре имеются десятки материально-культурных образцов, связанных друг с другом. Культура соединяет наше прошлое и настоящее с будущим. Развитие наших культурных связей играет базовую роль для реализации взаимных мероприятий. Главы наших государств поддерживают развитие нашего культурного взаимодействия. Верю, что эти связи будут развиваться и дальше", - сказал Сейед Аббас Салехи.

Мероприятие продолжилось концертной программой в сопровождении иранского национального оркестра, художественным руководителем которого является иранский дирижер Фирудин Шахбариан.