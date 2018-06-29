Всемирно известный архитектор и дизайнер Кристос Пассас: Центр Гейдара Алиева - одно из лучших творений мировой современной архитектуры - ФОТО

В Баку приехал исполнительный директор всемирно известного архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, архитектор и дизайнер Кристос Пассас, чтобы встретиться с коллегами, ведущими архитекторами и дизайнерами Азербайджана в Центре Гейдара Алиева, провести мастер-класс, рассказать о мировых тенденциях архитектуры будущего, о своих реализованных проектах и работе с легендарной Захой Хадид (1950-2016). Встреча организована журналом "Дом и Интерьер" при поддержке Союза архитекторов Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В преддверии встречи Кристос Пассас пообщался с журналистами и ответил на ряд интересных вопросов.

Кристос Пассас работал с Захой Хадид на протяжении 18 лет, принимал участие в создании таких крупных проектов, как Музей современного искусства Lois Richard Rosental Center for Contemporary в Цинциннати (США), Научный центр Phaeno Scienc Center в Вольфсбурге (Германия), торгово-офисный центр Opus Office Tower и мост шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в Абу-Даби (ОАЭ), Центр иcкусств королевы Софии Reina Sofia Museum Extension в Мадриде (Испания).

"Заха Хадид - выдающийся архитектор современности, которая была для всех нас большим учителем, очень требовательным человеком. Она привила нам, всем, кто с ней работал, стремление постоянно идти дальше и глубже, развиваться и самосовершенствоваться, становиться идеалом в профессиональной сфере - в этом смысле у нее был особый дар, она была уникальной. Главное, чему я у нее научился, - это перфекционизм, способность видеть то, чего не видят другие, она всегда ставила планку очень высоко. У Захи Хадид всегда было много идей. Очень редко встречаются люди, способные визуализировать будущее, понять, каким оно будет, и тем более так последовательно, как это делала она. В 2004 году она стала первой женщиной, получившей Притцкеровскую премию. Она обладала своим неповторимым стилем, основанным на принципах неомодернистской архитектуры, уходящей корнями в конструктивизм. Под началом Захи Хадид работал коллектив из более 400 человек, было реализовано около тысячи значимых проектов в около пятидесяти странах мира. Особо отмечу, что Центр Гейдара Алиева - одно из лучших творений мировой современной архитектуры, который в 2014 году был признан самым лучшим в мире зданием и удостоен премии Design of the Year".

Кристос Пассас также отметил архитектурную гармонию Баку, синтез древности и современности, придающий столице особое очарование.

"Каждый город должен быть индивидуален по своей архитектуре и в то же время обладать несколькими лицами с учетом национальных традиций и современных требований. Отрадно, что в Баку уделяется особое внимание этим важным факторам, что придает столице особую красоту и монументальность. Каждый житель, который любит свой город, должен принимать в этом участие, стремиться не только к его архитектурной привлекательности, но и оберегать и сохранять свое наследие, а архитекторам находить лучшие решения для современного воплощения идей".

Архитектор говорит, что дизайнерское мышление - ключевое понятие в деятельности.

"Процесс работы включает несколько элементов. Необходимо понять запросы людей, не только заказчиков, но и публики. Требуется провести мозговой штурм, выработать идеи, которые можно будет воплотить в материале. Затем собственно создать проект. Наконец, необходимо провести тестирование идей, чтобы была возможность исправить что-то на стадии чертежей и макетов".

Кристос Пассас подчеркивает, что Zaha Hadid Architects - это высочайший уровень качества, умение понимать запросы и желания заказчика, способность сочетать красоту, функциональность и удобство для человека.

"Я бы сказал, мы продолжаем познавать мир и двигаться вперед, чтобы сделать его еще лучше.

В истории Zaha Hadid Architects был непростой период, когда мы больше работали, что называется, "в стол". Однако мы никогда не сомневались в конечном успехе и, как видите, оказались правы. Просто эти проекты немного опередили свое время. Архитектору всегда приходится бороться за свой проект, это нормально, но приходится в такой ситуации жертвовать временем и ждать более подходящего момента. Архитектура - как контейнер, внутрь которого мы кладем все - в том числе и духовные составляющие окружающего мира. И именно ради нашего будущего нужно продолжать создавать уникальную архитектуру: ведь она не просто про создание красивых или комфортных для жизни пространств. Архитектура дает возможность осознать, кто мы есть на самом деле. Настоящая архитектура не может устареть ни за 10 лет, ни за 20 - она актуальна столетиями".

Кристос Пассас получил профессиональное образование в Школе архитектуры Института Пратта в Бруклине (США). Выпускник Архитектурной ассоциации в Лондоне. В Zaha Hadıd Architects с 1998 года работал в качестве старшего дизайнера, директора проектов и ведущего дизайнера многочисленных проектов и призовых соревнований. Его проект Phaeno Scienc Center, реализованный в ноябре 2005 года, был назван газетой Guardian одним из 50 лучших зданий XX века. Кристос Пассас руководил проектом БЦ Dominion Tower - первой постройки Захи Хадид в Москве. Также среди его крупных работ - дизайн здания 33-35 Hoxton Square в Лондоне (Великобритания), проект многоцелевого комплекса Be ko Masterplan в Белграде (Сербия) и Eleftheria Square в Никосии (Кипр). В настоящее время Кристос Пассас преподает параметрическое проектирование и градостроительство в Архитектурной ассоциации в Лондоне, часто принимает участие в университетских конкурсах в качестве жюри по всей Великобритании.