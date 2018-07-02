«Двери в Ичеришехер» английского художника представят бакинцам

В Баку 6 июля состоится выставка "Двери в Ичеришехер" английского художника Edward Twohig, действительного члена Лондонского Королевского Общества xудожников-граверов (R.E.), члена Совета общества художников-граверов (R.E.), председателя клуба коллекционеров печатной графики. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе "Ичеришехер".

Напомним, что в 2017-ом году работы художника "100 видов Ичеришехер", созданные в одной из разновидностей графики - офорт, впервые были представлены на индивидуальной выставке в Баку в Азербайджанском Государственном музее искусств.

Более 40 картин мастера, написанные в характерном для художника отличительном восприятии природы и окружающей среды, передаваемые с особым чувством эстетики, морали и музыки, будут демонстрироваться в выставочной галерее "Дом-имарет с цепями". Отметим, что здесь вниманию зрителей также будут представлены 15 офортов, подаренных Edward Twohig фонду музея истории Ичеришехер.

Выставка будет экспонироваться в течение двух недель.

Ф. Агаларова