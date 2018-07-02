Принцу Уэльскому подарили книгу, посвященную азербайджанским вышивкам
В рамках выпускной программы Школы Традиционного Искусства Принца Чарльза в Лондоне представители Министерства Культуры Азербайджана Рамиль Аббакиров и Министерства образования, руководитель проекта "SABAH" Шахин Сеид-заде встретились с Его королевским высочеством Чарльзом, принцем Уэльским и вручили ему книгу "Stars of the Caucasus: Silk Embroideries from Azerbaijan", посвященную азербайджанским вышивкам периода 1600-1850 гг.
На мероприятии также были представлены работы проекта "SABAH", созданные в рамках совместного проекта Министерства образования, Управления заповедника "Ичеришехер", Азербайджанской Художественной Академии и Британской Школы Традиционного Искусства Принца Чарльза.
Напомним, что книга "Stars of the Caucasus" представляет собрание сочинений десяти иностранных авторов из США, Великобритании, Италии и Грузии (подробнее о проекте можно прочитать по ссылке).
Как книга, так и работы азербайджанских мастеров были встречены с большим интересом со стороны принца.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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