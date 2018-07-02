«Манкурт» на азербайджанской сцене – Древняя история в современном прочтении - ФОТО

Вчера на сцене Академического национального драматического театра состоялся показ спектакля "Манкурт" по мотивам произведения Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

Манкурт - взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.

Согласно Айтматову, предназначенному в рабство пленнику обривали голову и надевали на неё шири - кусок шкуры с выйной (шейной) части только что убитого верблюда. После этого ему связывали руки и ноги и надевали на шею колодку, чтобы он не мог коснуться головой земли, и оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце шири съёживалась, сдавливая голову, собственные волосы продолжали расти и врастали в кожу, причиняя невыносимые страдания, усиливаемые жаждой.

Через какое-то время человек либо умирал, либо терял память о прошедшей жизни и становился идеальным рабом, лишённым собственной воли и безгранично покорным хозяину.

В романе рассказывается о том, как молодого кочевника Жоламана, сына Доненбая, попавшего в плен к жуаньжуанам, сделали манкуртом. Его мать Найман-Ана долго искала сына, но, когда она нашла его, он её не узнал. А в финале он совершил самое страшное преступление - убил свою мать по приказу хозяина.

Слово "манкурт" стало нарицательным и используется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве...

Данный спектакль является дипломной работой выпускницы Университета культуры и искусства Изамы Бабаевой, которая является режиссером постановки. Но в реализации проекта огромную поддержку ей оказал художественный руководитель спектакля Анар Бабалы. Художником постановки является заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу.

В одноактном спектакле задействованы заслуженные артисты Мехрибан Ханларова (Найман-Ана), Эльшан Рустамов (жуаньжуан), актеры Рамин Шихалиев (Жоламан), а также Фарид Велиев и др.

Проникновенная игра актеров, их профессионализм полностью захватывают внимание зрителей. Необычная постановка с отсутствием "четвертой стены", когда актеры входят в контакт со зрителями, минималистичность декораций, правильный свет сделали спектакль самобытным. Серьезный и современный подход к пересказу истории, отражающей глубокую философию древних и актуальную в нашей современности, уверена, сделает спектакль популярным среди бакинских театралов.

Первый показ спектакля состоялся несколько недель назад с участием посла Кыргызстана в Азербайджане, сотрудников посольства и других важных гостей. А официальная премьера пройдет уже в новом театральном сезоне - в сентябре.

Франгиз Агаларова