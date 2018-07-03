В Центре мугама открылся "Международный форум по Карабаху"

Вчера в Международном центре мугама прошла церемония открытия "Международного форума по Карабаху".

"Международный форум по Карабаху" проводится Азербайджанским представительством "Европейского Молодежного Парламента" в период со 2 по 8 июля сего года при поддержке Совета Государственной Поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики, Министерства культуры Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, Футбольного клуба "Карабах" и Исполнительной власти Бардинского района. В форуме принимают участие 150 человек, включая азербайджанских студентов из 20 стран Европы.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Далее выступили председатель Совета Государственной Поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики Азай Гулиев, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фархад Гаджиев, полномочный представитель Азербайджанской Республики в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров и представитель футбольного клуба "Карабах" Ариф Байрамов, которые, поприветствовав участников форума, подчеркнули значимость данного мероприятия и пожелали участникам успешной работы.

Затем состоялась художественная часть мероприятия. Гостям была представлена мугамная программа под названием "Карабах - центр культуры Кавказа". В сопровождении заслуженных артистов Сахиба Пашазаде (тар) и Тогрула Асадуллаева (кеманча) на вечере выступили победители телевизионных конкурсов мугама Гюльнар Гудретли, Орхан Гусейнли, Нурлан Намазов и Нисбят Садраева, исполнившие соответственно известные произведения "Sarı gəlin", "Segah", "Qatar" и "Şüştər".

Работа Международного форума будет продолжена с 3 по 8 июля в городе Барда при поддержке ИВ Бардинского района.

В ходе работы, в рамках комитетов, на протяжении 5 дней будут обсуждаться вопросы конституции, мира, безопасности и охраны, темы окружающей среды, здоровья, безопасности питания, занятости и другие. В последний день работы форума итоговый пакет предложений будет вынесен на обсуждение в Верховной Ассамблее.

Принятые в ходе дебатов и голосования решения форума будут представлены в Международный Офис Европейского Молодежного Парламента, расположенный в Берлине. Наряду с этим, будут организованы визиты зарубежных гостей в культурные центры, отображающие древнюю историю Карабаха.

Н. Гасымова