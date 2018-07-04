"Старый Баку" и азербайджанские танцы на побережье Черного моря - ФОТО - ВИДЕО

Группа "Köhnə Bakı" ("Старый Баку") Бинагадинского центрального Дома культуры представила Азербайджан на Международном конкурсе-фестивале фольклора "Морская гармония", который прошел 29 июня - 3 июля на побережье Черного моря в Грузии в городах Батуми и Кобулети. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку, передает Day.Az.

Представленный в исполнении танцевальной группы азербайджанский национальный танец был встречен зрителями с большим интересом.

В конкурсе-фестивале участвовали более 50 различных коллективов из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии, России, Украины, Беларуси, Латвии и Индонезии.

Победителей определило жюри, в которое вошли профессиональные хореографы.

По итогам конкурса группа "Köhnə Bakı" заняла III место в номинации "Лучший национальный танец", а в вокальной номинации исполнитель Али Гулиев удостоен специальной медали и диплома.

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