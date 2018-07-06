Первый канал представит новый взгляд на историю любви Тамары Синявской и Муслима Магомаева - ФОТО - ВИДЕО

В эфире Первого канал (Россия) 7 июля состоится показ документального фильма "Тамара Синявская. Созвездие любви". Об этом сообщает Trend со ссылкой на vokrug.tv, передает Day.Az.

Фильм расскажет о романтике "космических масштабов" в отношениях звезд советской эстрады.

Авторам документальной ленты "Созвездие любви" удалось подробно затронуть тему, которая в силу своей болезненности на протяжении 10 лет была закрыта для зрителей. Впервые друзья семьи Магомаевых откровенно рассказали, как уходил Муслим Магомаев из жизни и что пережила Тамара Ильинична. Зрители увидят, как певец Эмин специально для нее исполняет композицию "Му Way" Фрэнка Синатры, которая была гимном любви Муслима и Тамары, а также смогут оценить редкие кадры из семейных архивов Синявской и семьи Агаларовых.

В фильме об Тамаре Синявской приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, оперная певица Маквала Касрашвили, ученица Синявской Анастасия Хорошилова, врач Леонид Рошаль, оперный режиссер Александр Титель, художники Александр Шилов и Никас Сафронов, пианист Фархад Бадалбейли, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин, а также близкие друзья семьи - президент и первый вице-президент Crocus Group Араз и Эмин Агаларовы, врач-онколог Мамед Алиев.

На протяжении трех лет Тамара Синявская не выходила в свет, не общалась с журналистами, но все-таки сумела найти силы жить и работать дальше. Сейчас бывшая оперная певица заведует вокальной кафедрой ГИТИСа и преподает так, что ее мастер-классы вызывают восхищение не только будущих вокалистов, но и людей, далеких от музыки.

Народная артистка СССР, прима Большого театра, популярная советская певица, сильная и красивая женщина, которая сделала себя сама, - все это о Тамаре Синявской. Она стала музой и настоящей восточной женой Муслима Магомаева, а вместе они не только достигли невероятных высот в творчестве, но и сумели пронести свою любовь через всю жизнь. Документальный фильм Первого канала ответит на вопрос, как уживались две яркие звезды с сильными характерами.

Тамара Синявская родилась в 1943 году в голодной военной Москве. Девочку воспитывали практически всем двором, пока ее мать бралась за любую работу, чтобы прокормить семью. Отца Тамара никогда не знала. В артистки Синявская рвалась с младых ногтей и с детства проявляла свой "железный" характер. Например, выступая в составе хора Ансамбля песни и пляски московского Дворца пионеров, она так хотела быть замеченной, что буквально расталкивала "локтевцев".

Тамара Ильинична окончила музыкальное училище и без высшего музыкального образования, что являлось беспрецедентным случаем, в 21 год была принята в стажерскую группу Большого театра. Синявская отдала Большому 40 лет жизни и исполнила там свыше 30 партий. Однако, когда Муслим Магомаев заболел, она ни минуты не сомневаясь покинула стены родного театра и поставила крест на собственной блистательной карьере, чтобы быть рядом с любимым супругом.

Магомаев ушел из жизни 25 октября 2008 года. Он похоронен в Баку рядом с могилой своего дедушки - одного из основоположников азербайджанской классической музыки, композитором Муслимом Магомаевым, в честь которого певец и был назван.

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