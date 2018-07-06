В Шеки состоялся Симпозиум ЮНЕСКО в рамках фестиваля “Шелковый путь” - ФОТО

В городе Шеки завершился очередной 9-й Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь".

Фестиваль, который благодаря высокому творческому мастерству его художественного руководителя, Артиста мира ЮНЕСКО Франгиз Ализаде, занимает особое место в культурной жизни нашей республики. Каждый год определенные новшества в программе вызывают дополнительный интерес к данному фестивалю. О 9-м Шекинском фестивале "Шелковый путь" еще будут писать журналисты, музыковеды, но сейчас мы хотим рассказать о Симпозиуме, который прошел в рамках фестиваля.

В этом 2018 году Шекинский фестиваль "Шелковый путь" расширил свои рамки, дополнив его проведением Международного научного симпозиума на уровне ICTM (International Counsil of traditional Music) - ЮНЕСКО.

Специалисты из 10 зарубежных стран выступили в дни фестиваля с интересными докладами, обогатившими наши представления о современном этномузыкознании, о расширяющихся контактах между фольклерной музыкой разных народов и стран.

Ученые Мей Шао (Китай), Бабек Хазран (Иран), Томая Хамазаки (Япония), Разия Султанова (Англия), Александр Джумаев (Узбекистан), Ральф Джаггер (Германия), Дилором Карамат (Индия), Маркос Скоулиоз (Греция), Гюльтекин Шамилли (Россия), Окан Озтюрк (Турция) отразили в своих докладах многие новые явления, свидетельствующие о знаменательных тенденциях сегодняшней музыкальной науки. Достойно, на высоком уровне была представлена и отечественная музыковедческая мысль: привлекли внимание доклады академика Земфиры Сафаровой, члена корреспондента АМЕА Франгиз Ализаде, заслуженных деятелей искусств Гюльназ Абдуллазаде и Сураи Агаевой, доктора философии Лалы Кязымовой.

Работу симпозиума открыл глава исполнительской власти города Шеки Эльхан Усубов, ознакомивший участников симпозиума с историей и культурой города. Выступление мэра сопровождалось красочными кадрами видеофильма. Двухдневный международный симпозиум, высокий уровень докладов и техническую оснащенность которого отметили все его участники, завершился плодотворной дискуссией и концертом мугамного трио, в составе которого выступили заслуженный артист Эльнур Зейналов (ханенде), Санан Алиев (тар) и Анар Юсубов (кеманча).

Участники симпозиума имели возможность не только пообщаться со своими коллегами из разных стран, но и посетить концерты Международного фестиваля "Шелковый путь". Большое впечатление на гостей и самих шекинцев произвел спектакль Театра оперы и балета Азербайджана - мугамная опера Узеира Гаджибейли "Асли и Керем".

Ученые из разных стран отметили, что проведение научного симпозиума в рамках Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" обогатило их знания и дало импульс в их дальнейших научных изысканиях.

Пресс-служба Союза композиторов Азербайджана