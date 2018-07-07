С неба упало три банана – необычный азербайджанский театр в Грузии - ФОТО

Азербайджанский театр ADO в рамках гастролей в Тбилиси (Грузии) представил на сцене Backstage спектакль "С неба упало три банана", сообщил Trend Life режиссер работы Эльмин Бадалов, передает Day.Az.

Спектакль поставлен по мотивам азербайджанских народных сказок, которые, как правило, заканчиваются словами "С неба упало три яблоко". Перефразированная цитата стала названием постановки, которая была показана зрителям в оригинальной интерпретации и музыкальном сопровождении национальных инструментов.

Художник - Лейла Гулиева, фото - Илькин Салифов. В ролях - Искра Тарант, Эльгюн Гамидов, Сабир Мамедов и Кямран Мурадлы.

Азербайджанский театр ADO (Azərbaycan Dağınıq Oda teatrı, ADO Theatre - Collective) , основанный в 2013 году Эльмином Бадаловым, уникальная площадка для современного творчества в Азербайджане и пространство для новых творческих и культурных практик. ADO предлагает новые формы и постоянно находится в поиске новых форматов, творческих экспериментов и инноваций, стремится к разрушению стандартов классических постановок и практик в сфере исполнительских искусств. Выступал на гастролях в Грузии, Турции, Италии, Иране, Франции, Беларуси и Украине.