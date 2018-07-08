Еще одна звезда «Игры престолов» покинула сериал

Английская актриса Мэйси Уильямс закончила участие в фантастическом сериале "Игра престолов". Об этом исполнительница роли Арьи Старк написала на своей странице в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом Уильямс сообщила в комментарии к фотографии двух ног в забрызганных кровью белых кроссовках.

"До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения", - написала Уильямс.

Кроме того, пост сопровождается хэштегом "последняя женщина, которая устояла".