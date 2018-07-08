Еще одна звезда «Игры престолов» покинула сериал
8 июля 2018 10:38 269
Английская актриса Мэйси Уильямс закончила участие в фантастическом сериале "Игра престолов". Об этом исполнительница роли Арьи Старк написала на своей странице в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом Уильямс сообщила в комментарии к фотографии двух ног в забрызганных кровью белых кроссовках.
"До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения", - написала Уильямс.
Кроме того, пост сопровождается хэштегом "последняя женщина, которая устояла".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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