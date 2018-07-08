Русский драматический театр закрыл сезон невероятной премьерой - ФОТО

Азербайджанский государственный русский драматический театр закрыл сезон невероятной премьерой спектакля "Осенняя соната" по пьесе Ингмара Бергмана (перевод - Борис Ерхов).

Шведский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель Ингмар Бергман, 100-летие которого скоро будет отмечать весь культурный мир, поставил более шестидесяти художественных и документальных фильмов для кино и телевидения, при этом был автором сценария к большинству из них. На его счету более ста семидесяти театральных постановок.

Творчество Бергмана высоко ценится и бакинскими театралами и киноманами, и вчерашний аншлаг тому свидетельство.

"Осенняя соната", экранизированная в 1978 году, получила огромное число кино-премий и считается одной из лучших работ Бергмана.

Ева (Румия Агаева), жена деревенского пастора Виктора (Алексей Сапрыкин), приглашает к себе в гости свою мать, Шарлотту (Людмила Духовная), с которой не встречалась уже семь лет. Её мать - всемирно известная пианистка, женщина талантливая, эгоистичная, похоронившая нескольких мужей. Ева не такая талантливая, как мать, но хочет быть как она и тоже играет на фортепиано. Но главными ее качествами являются заботливость и чуткость. Она умелая хозяйка, внимательная жена, трепетная мать и любящая сестра. При этом всё в её жизни складывается несчастливо: мужа она очень уважает, но не любит по-настоящему, их сын утонул в четырёхлетнем возрасте (и незажившая рана, как и прежде, не даёт покоя), мать никогда не любила её, а сестра Елена (Тамилла Абуталыбова) не здорова. Ева забирает ее из больницы и ухаживает за ней.

Шарлотта, узнав, что младшая дочь в доме, негодует. Она никогда не умела общаться со своими детьми, а речь Елены может понять лишь Ева. Но мать любезно говорит с больной.

После обеда Шарлотта выслушивает в исполнении Евы прелюдию №2 Шопена и, неудовлетворенная исполнением, играет её сама, и вновь критикуя дочь.

Ночью Шарлотте снится кошмар: ей кажется, будто Лена душит её. Она вскакивает и видит Еву.

Мать и дочь выясняют отношения, раскрывая перед зрителем свою прожитую жизнь.

Но в результате оказывается, что за эгоизмом Шарлотты скрывается боль. Она не умеет любить своих детей, так как сама была несчастливым ребенком. Ева, нуждавшаяся в материнской любви, со своими душевными травмами, ненавидит Шарлотту, она не может простить ее. Мать тоже не может простить дочь. Прощение - в руках больной девочки.

Выбор режиссера спектакля Ильгара Сафата, как всегда, безупречен. Известный драматическими постановками И. Сафат показал зрителям не только экзистенциальную историю, раскрывающую темы кризиса традиционной семьи, историю об отношениях между людьми, но также открыл для бакинских театралов новое имя - молодая актриса Румия Агаева, которая до этого блистала в танцевальных номерах в спектаклях театра, "заговорила".

Многие, кто видели ее лишь на сцене Русской драмы, и представить не могли насколько она талантливая драматическая актриса. Но я уже видела ее игру в современных театральных проектах (не говорим о телевидении и съемках в сериалах) и всегда думала, когда же она исполнит одну из главных ролей в театре. И вот вчера это случилось.

А теперь о самом главном, точнее о главной роли, которую исполнила народная артистка Азербайджана блистательная Людмила Духовная. Как всегда, актриса органично исполнила свою роль. Профессионально, без пафоса, заставила зал верить своей героине и сопереживать ей.

Невероятно сильные диалоги, танцевальные номера, где внутренний мир героев, полный демонов, вырывался наружу держали зрителя в напряжении и не оставляли их равнодушными к происходящим на сцене событиям.

Стоит отметить работу тех, кто остался за кулисами, но также принял огромное участие в создании спектакля - художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

Музыкальное оформление, которое в этой постановке играло немаловажную роль, принадлежит режиссеру Ильгару Сафату.

Нескончаемые овации и восклицания "браво" свидетельствовали об успехе постановки, которую теперь можно будет увидеть лишь в новом сезоне, который, уверена, зрители русской драмы уже ждут с нетерпением.

Франгиз Агаларова