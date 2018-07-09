Чем закончатся «Симпсоны»

9 июля 2018 01:45

Суперпопулярному сериалу "Симпсоны" почти 30 лет. Его сценарист и продюсер Эл Джин рассказал, как хотел бы закончить шоу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Моя идея для последнего эпизода такая: заканчивается все празднованием Рождества (тот самый момент, с которого начался первый эпизод). События сериала образуют непрерывную петлю событий...", - написал он на своей странице в Twitter.

По окончанию каждого сезона ходят слухи о завершении истории "Симпсонов", но до сегодняшнего момента, как мы знаем, сериал продолжает свое существование.
Напомним, этой осенью выйдет уже 30-й сезон "Симпсонов". Об окончании шоу пока никто официально не заявлял, но после ухода известного мультипликатора Мэтта Грейнинга на Netflix слухи об этом стали появляться все чаще.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az