Чем закончатся «Симпсоны»

Суперпопулярному сериалу "Симпсоны" почти 30 лет. Его сценарист и продюсер Эл Джин рассказал, как хотел бы закончить шоу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на

"Моя идея для последнего эпизода такая: заканчивается все празднованием Рождества (тот самый момент, с которого начался первый эпизод). События сериала образуют непрерывную петлю событий...", - написал он на своей странице в Twitter.

По окончанию каждого сезона ходят слухи о завершении истории "Симпсонов", но до сегодняшнего момента, как мы знаем, сериал продолжает свое существование.

Напомним, этой осенью выйдет уже 30-й сезон "Симпсонов". Об окончании шоу пока никто официально не заявлял, но после ухода известного мультипликатора Мэтта Грейнинга на Netflix слухи об этом стали появляться все чаще.