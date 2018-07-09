YARAT представил выставку всемирно известной художницы Шилпы Гупты "И в твой язык я не вмещусь" - ФОТО

В Баку в Центре Современного Искусства YARAT состоялось открытие выставки всемирно известной индийской художницы Шилпы Гупты "И в твой язык я не вмещусь", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед официальным открытием куратор выставки Бьйорн Гельдхоф провел пресс-тур для представителей СМИ. В ходе пресс-тура представители СМИ были подробно проинформированы о концепции экспозиции, представленных на ней работах, а также о творчестве Шилпы Гупты.

На открытии выставки присутствовали видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступая на открытии выставки, художественный директор YARAT Суад Гараева-Малеки отметила, что представленные работы были подготовлены специально для Пространства Современного Искусства YARAT, поэтому выставка имеет особое значение.

После выставки в Баку часть экспозиции будет представлена на Эдинбургском фестивале искусств. Было подчеркнуто, что впервые выставка YARAT будет представлена на одном из престижных европейских фестивалях.

Рассказывая о выставке "И в твой язык я не вмещусь" куратор выставки Бьйорн Гельдхоф отметил, что она является плодом годичной работы Шилпы Гупты по изучению судеб и творчества ста поэтов, лишенных свободы в разных странах мира.

Экспозиция проводит зрителя через целый ряд вопросов, рефлексий и мечтаний, выраженных поэтами. 100 стихотворных отрывков поочередно становятся лицом выставки, находя отражение в форме рисунка, скульптуры или звука. Работы рассказывают о глубоких конфликтах и привязанностях, исследуют политические и общественные запреты, направленные на то, чтобы ограничить как воображение поэта, так и его физическую свободу.

В своем выступлении Шилпа Гупта выразила большую признательность Пространству Современного Искусства YARAT, подчеркнув, что совместное сотрудничество для нее большой творческий опыт.

Центральным экспонатом выставки является новая крупномасштабная многоканальная звуковая инсталляция с текстами, звучащими от лица 100 поэтов разных веков, брошенных в тюрьму за свои стихи и политические взгляды.

По всему выставочному пространству второго этажа с потолка свисает 100 микрофонов, а навстречу им от пола поднимается 100 металлических стержней с наколотым на каждый из них листом стихотворного текста. Один за другим каждый микрофон "зачитывает" свой лист, а хор остальных 99 микрофонов эхом вторит "солисту". На протяжении более часа из микрофонов поочередно звучат стихотворения на разных языках, включая английский, испанский, арабский, русский, азербайджанский и хинди. В названии инсталляции и выставки "И в твой язык я не вмещусь: 100 заключенных поэтов" использована перефразированная строка из произведения азербайджанского поэта Насими, жившего в конце XIV - вначале XV века.

Вместе с основной инсталляцией на выставке экспонируется также серия рисунков и иных объектов, отображающих судьбу поэтов. Например, изготовленная из металла скульптура ротовой полости, или рисунок, образованный колючими шипами и тяжелыми следами, отпечатавшимися вокруг пустого участка бумаги в форме контуров человеческого тела - образ человека, пропавшего без вести.

К потолку подвешен перекидной указатель, какие обычно используются в транзитных зонах и транспортных терминалах для информирования пассажиров о расписании и статусе рейсов. Подчинив функцию дисплея своим целям, художница заменила в нем информацию стихами, в которых говорится о прибытии и отправлении, движении человека и потоке его мысли. Периодически пластины внутри дисплея прокручиваются и на нем появляются новые слова и тексты с острыми, актуальными размышлениями, которые подталкивают нас к раздумьям о том, как мы определяем свою идентичность по месту и времени.

Шилпа Гупта заново обратилась к своей серии фотографий "Не вижу, не слышу, не скажу" ("Don't See Don't Hear Don't Speak", 2006) и специально для данной выставки создала скульптуру, в которой три одинаковых человека закрывает друг другу глаза, уши и рот. Основанная на японской фразе, популяризированной Махатмой Ганди, эта работа актуальна в контексте современного изменчивого политического ландшафта и недавней волны сепаратизма - существенного фактора общественной жизни в стране Гупты, где легко оказаться подвергнутым нападкам за свои взгляды. В диалоге с другими экспонатами эта скульптура выразительно отображает проблемы свободы слова. Гупта отмечает: "Бывают времена, когда, как и сейчас, голоса истины вызывают чье-то недовольство, их стараются заглушить, однако резонансы остаются, и они все-таки слышны".

Эта выставка приглашает читать и слушать. Она зовет нас в эмоциональное путешествие в мир 100 рассказов, 100 стихотворений и 100 небольших жестов сопротивления, прославляющих свободу мысли.

Звуковая инсталляция Шилпы Гупты создана по заказу Пространства Современного Искусства YARAT и Эдинбургского фестиваля искусств.

Куратор выставки - Бьйорн Гельдхоф.

О художнице

Шилпа Гупта (родилась в 1976 году в Мумбаи (Индия)) проживает и работает в Мумбаи. В 1997 году окончила Школу изобразительного искусства имени сэра Джемсетджи Джиджебхоя со степенью бакалавра скульптуры. Работы Гупты экспонировались по всему миру, в том числе на Венецианском и Берлинском биеннале, в галерее Tate Modern (Лондон), в Центре Помпиду (Париж), в Музее Соломона Р. Гуггенхайма (Нью-Йорк), в Фонде Дэви Арт (Гургаон), в Музее Современного искусства Сан-Франциско, в Музее Мори (Токио) и других.

Выставка "И в твой язык я не вмещусь" продлится до 30 сентября 2018 года. Режим работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 22:00. Вход свободный.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook