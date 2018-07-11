Фан-аккаунт от имени Кита Харингтона объявил о финале съёмок "Игры престолов"

Фан-аккаунт актёра Кита Харингтона, исполнившего роль Джона Сноу, объявил о завершении съёмок популярного сериала "Игра престолов", сопроводив пост фотографией героя. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

- Съёмки "Игры престолов" официально завершены, - говорится в сообщении с грустным смайликом.

При этом в профиле говорится, что аккаунт ведёт не Кит Харингтон, а его фанаты.

Напомним, восьмой и финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Актриса Софи Тёрнер, исполнившая роль Сансы Старк, заявила, что финальная часть будет самой кровавой и эмоциональной в истории сериала. Ранее с сериалом попрощались исполнительница роли Арьи Старк Мэйси Уильямс и исполнительница роли Дейенерис Таргариен - Эмилия Кларк.