Фан-аккаунт от имени Кита Харингтона объявил о финале съёмок "Игры престолов"
11 июля 2018 09:43 191
Фан-аккаунт актёра Кита Харингтона, исполнившего роль Джона Сноу, объявил о завершении съёмок популярного сериала "Игра престолов", сопроводив пост фотографией героя. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
- Съёмки "Игры престолов" официально завершены, - говорится в сообщении с грустным смайликом.
При этом в профиле говорится, что аккаунт ведёт не Кит Харингтон, а его фанаты.
Напомним, восьмой и финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Актриса Софи Тёрнер, исполнившая роль Сансы Старк, заявила, что финальная часть будет самой кровавой и эмоциональной в истории сериала. Ранее с сериалом попрощались исполнительница роли Арьи Старк Мэйси Уильямс и исполнительница роли Дейенерис Таргариен - Эмилия Кларк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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