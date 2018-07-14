Умер Роджер Перри
14 июля 2018 09:18 222
Американский актер Роджер Перри скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, Перри умер в собственном доме в Калифорнии.
Как отмечается, актер был болен раком простаты.
При этом смерть артиста подтвердила его дочь.
Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. Он наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь".
За свою карьеру Перри снялся в 57 фильмах и различных сериалах. В частности, он снимался в картинах "Грязная любовь", "Семейка монстров" и сериале "Фэлкон Крест".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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