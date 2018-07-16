Работа азербайджанского фотографа признана одной из лучших - ФОТО

Работа азербайджанского фотографа Айдына Садыхова "Посреди Альп" признана одной из лучших первого Международного фотофестиваля - конкурса города Ханья (Крит) в категории "Пейзаж". Экспозиция победителей конкурса будет представлена с 28 августа по 5 сентября в Центре средиземноморской архитектуры, находящегося в здании 1595 года. Об этом сообщил Trend Айдын Садыхов, передает Day.Az.

Организаторы - муниципалитет города Ханья и галерея Blank Wall Gallery. В конкурсе, который был объявлен в марте, приняли участие десятки тысяч фотографов со всего мира. Главная цель - ежегодно представлять лучшие работы фотографов со всего мира, превратив, таким образом, город Ханья в центр фотоискусства. В июне 2018 года жюри конкурса подвели итоги и объявили 320 победителей, представляющих 71 страну. Работы оценивались по 16 категориям: городской пейзаж, монохром, изобразительное искусство, уличная фотография, пейзаж, путешествия, цвета, портреты, дикая природа, абстракт, архитектура, концептуальная фотография, документальное фото, макро, природа, панорама. В состав жюри вошли известные международные фотографы, профессора университетов и директор галереи/фестиваля.

Работы Айдны Садыхова неоднократно признавались лучшими на различных международных конкурсах.

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