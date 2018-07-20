Российско-азербайджанская комедия «Килиманджара» уже в кинотеатрах - ФОТО

На днях в Баку состоялась премьера российско-азербайджанской комедии "Килиманджара". Фильм снят продюсерской компанией Александра Цекало "Среда" и Planet Parni iz Baku Films Таира Иманова. Режиссер фильма - Екатерина Телегина.

После успешной презентации в Москве гала-вечер фильма прошел в Park Cinema, который расположен в торговом центре Park Bulvar, с участием творческого коллектива из Азербайджана.

На открытии вечера Таир Иманов отметил, что комедийный жанр был выбран потому, что позволяет показать Баку в радостном и веселом свете, а главная цель - пропаганда родной страны, древней и современной архитектуры, музыкальной культуры и богатства национальной кухни. Таир Иманов подчеркнул, что столь важный проект был реализован благодаря вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой. Он также выразил благодарность Baku Media Center.

"Мы хотели вернуться на российское телевидение, но не знали, как это сделать. Мы начали работать над проектом в 2015 году. В Москве мы начали вести переговоры с несколькими продюсерскими компаниями. Нас поддержала компания "Среда", и первым делом мы пригласили Александра Цекало и его команду в Баку, где в то время проходили Первые Европейские игры. Конечно же, они увидели Баку во всей красе, восхитились нашей культурой, архитектурой, национальной кухней. И после написания сценария в 2016 году мы приступили к съемкам. И вот сегодня мы счастливы, что презентуем фильм в родном Баку", - сказал Т. Иманов.

Далее слово было представлено известному кинорежиссеру и сценаристу Рамизу Фаталиеву, который поздравил творческий коллектив с работой и пожелал дальнейших успехов.

По сюжету картины, жених красавицы Маруси пропадает в день свадьбы. И, конечно, невеста решает искать своего возлюбленного Фарида в его родном Баку. И хорошо, что рядом есть сплоченная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. Тем не менее, все они приезжают в Баку, но ни один из них не знает, где на самом деле живет жених Маруси. И тем более, никто не ожидает, какие невероятные приключения здесь их ждут, впрочем, как и жителей столицы... Как выясняется, Фарида также ищет криминальный авторитет. Якобы он что-то у них украл и теперь в бегах. Кому первому улыбнется удача? Кто сумеет найти беглеца раньше?...

В разных эпизодах в фильме появляются любимые всеми актеры из "Planet Parni iz Baku". И каждое их появление встречалось теплыми аплодисментами публики.

Завершился фильм продолжительными овациями гостей, которые были в восторге от картины.

В фильме снялись Павел Прилучный, Ирина Старшенбаум, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Варвара Бородина, Артем Сучков, Мария Смольникова, Ирина Горбачева, Таир Иманов, Джабир Иманов, Бахрам Багирзаде, Азер Мамедзаде Надир Абдулрагимбеков, Исмаил Сафарали, Кямран Агабалаев и другие. Режиссер массовых сцен - Алекпер Алиев, оператор - постановщик - Семен Яковлев.

На презентации фильма присутствовали известные деятели культуры, среди которых были ханенде Мансум Ибрагимов, исполнивший народную песню "Сары гялин" в фильме, а также медийные лица, творческий коллектив "Planet Parni iz Baku" и др.

Отметим, что фильм вышел в прокат вчера одновременно в девяти странах СНГ.

Ф. Агаларова