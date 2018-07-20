Артисты "FlamencoLive" выступят в Баку

3 ноября в Азербайджанском государственном театре оперы и балета выступит известный коллектив "FlamencoLive".

Волшебный мир испанского фламенко... Музыка каблуков и кастаньет, чарующие движения рук, взмахи веера... Артисты "FlamencoLive" перенесут вас на побережье жаркой Андалусии!

FlamencoLive - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется "puroflamenco" - чистое подлинное фламенко во всём его многообразии! Все участники коллектива - многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие как "VivaEspaña", "Золотой Дуэт" и др. Ведущий танцор коллектива - ElTebi, участник проекта "Минута Славы" на Первом канале, единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и "таблао", в числе которых, знаменитое "CasaPatas" в Мадриде!

Для самых искушённых зрителей артисты театра национального танца Испании "FlamencoLive" подготовили новую уникальную программу "Легенда о Ромео и Джульетте" в стиле фламенко.

Как сообщили Day.Az организаторы мероприятия, это абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви рассказана на языке страстного испанского танца.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и пунктах ASAN Xidmət.

Ф. Агаларова