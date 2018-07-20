Скандальный фильм «Клуб миллиардеров» презентован в Баку - ФОТО

18 июля, за день до мировой премьеры, в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar состоялся закрытый показ нашумевшего фильма "Клуб миллиардеров".

В мероприятии приняли участие многие известные медийные лица, а также представители СМИ. Перед фильмом был организован фуршет со стороны спонсоров показа и фотосессия. Гости общались, пробовали вкуснейшие бургеры от BurgerBomb и поднимали себе настроение вином Yanardağ. После этого гости перешли в кинозал наслаждаться просмотром самого фильма.

Главные роли в фильме исполнили Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кевин Спейси, Кэри Элвис. Особым сюрпризом для зрителей стало появление Кевина Спейси вновь на экране.

Режиссёром выступил Джеймс Кокс.

Фильм рассказывает нам историю нескольких молодых людей, которые решают провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем - смертельной.

Выпускники Гарварда Дин Карни (Тэрон Эджертон, "Kingsman: Секретная служба") и Джо Хант (Энсел Элгорт, "Малыш на драйве"), надев строгие костюмы, решают поднять серьезные деньги, но юношеская самонадеянность оборачивается катастрофой. Ремейк одноименного телефильма 80-х годов - жестокий финансовый триллер с россыпью молодых и не очень звезд. Так, например, вместе с "агентом Kingsman" и "малышом на драйве" в картине также появится Кевин Спейси в образе воротилы с Уолл-стрит, и, возможно, это одна из последних его ролей, если принимать во внимание прошлогодний харрасмент-скандал, поставивший, кажется, крест на его актерской карьере.

Фильм уже можно посмотреть во всех кинотеатрах Park Cinema!

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers - единственный в стране формат IMAX, а также региональные кинотеатры в Масаллы, Губе и Мингячевире.

Н. Гасымова