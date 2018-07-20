В CinemaPlus Amburan Mall состоялся закрытый показ комедийного фильма "Килиманджара" - ФОТО - ВИДЕО

В Баку в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Amburan Mall, на берегу Каспийского моря под открытым небом, состоялся закрытый показ комедийного фильма "Килиманджара", организованный при содействии студии дубляжа Cinemazadeh и Cinema Distribution. Об этом сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus, передает Day.Az.

Фильм снят продюсерской компанией Александра Цекало "Среда" и Planet Parni iz Baku Films Таира Иманова. Съёмки проходили на фоне достопримечательностей Баку и живописных пейзажей Азербайджана. Идея фильма принадлежит заслуженным артистам, братьям Таиру и Джабиру Имановым (Театр КВН "Планета парни из Баку"). Творческий коллектив помог российским кинематографистам проникнуться атмосферой своей страны, окунуться в национальную культуру и менталитет. Таир Иманов подчеркнул, что столь важный проект был реализован благодаря вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Среди гостей праздничного вечера были звезды, бизнесмены, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блоггеры, представители бомонда и СМИ.

Весь вечер диджей зажигал публику динамичной музыкой, для гостей был открыт фуршетный стол, представлены различные напитки. Было отмечено, что для кинолюбителей кинотеатр премиум-класса CinemaPlus Amburan Mall будет работать 24 часа.

Сюжет фильма: Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно - найти его! Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного Фарида в его родной Баку. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. Тем не менее, все они приезжают в Баку, но ни один из них не знает, где на самом деле живет жених Маруси. И тем более, никто не ожидает, какие невероятные приключения здесь их ждут, впрочем, как и жителей столицы... Как выясняется, Фарида также ищет криминальный авторитет. Якобы, он что-то у них украл, и теперь в бегах. Кому первому улыбнется удача? Кто сумеет найти беглеца раньше?...

Режиссер-постановщик - Екатерина Телегина, оператор - постановщик - Семен Яковлев, продюсер - Фарид Ализаде. В фильме снялись Павел Прилучный, Ирина Старшенбаум, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Варвара Бородина, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Таир Иманов, Джабир Иманов, Бахрам Багирзаде, Азер Мамедзаде, Надир Абдулрагимбеков, Исмаил Сафарали, Кямран Агабалаев и другие.

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