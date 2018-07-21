Его именем назван астероид и перевал в Саянских горах – самый добрый юбилей в Баку - ФОТО

В Баку в Государственном театре имени Рашида Бейбутова проходит XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии, посвященный 85- летию Александра Моисеевича Городницкого, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Второй день фестиваля был посвящен юбилею одного из основоположников жанра авторской песни Александра Городницкого.

Чтобы поздравить Александра Моисеевича, съехались не только барды из разных стран, но и почитатели его таланта из Грузии, России, США, Германии, Франции и других стран. Было зачитано официальное, но очень трогательное и по-человечески теплое поздравление от посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова, и торжественно вручено юбиляру.

Александр Городницкий родился 20 марта 1933 в Ленинграде (Санкт-Петербург). Заслуженный деятель искусств России, первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (1999), член Союза писателей России и московской городской организации Союза писателей России, член международного ПЕН-клуба и русского национального центра ПЕН-клуба, геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки России, главный научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова (с 1985 по 2005 годы).Стихи и песни Городницкого переведены на языки многих народов мира, включены в школьные программы. Его творчеству посвящены многочисленные научные статьи, кандидатские и докторские диссертации. Песня Городницкого "Атланты держат небо" является неофициальным гимном Санкт-Петербурга. Именем Александра Городницкого названы малая планета Солнечной системы (астероид) № 5988 "Gorodnitskij" и перевал в Саянских горах.

В этот вечер звучало множество теплых слов и поздравлений, композиций и стихов. Чтобы поздравить Городницкого, в Баку специально приехал известный российский ведущий телепроекта "Ностальгия" Владимир Глазунов. Выступления бардовских исполнителей и дуэтов из России Натальи Капрановой и Сергея Олейника, Ирины и Валерия Чечет, Татьяны Санкиной, Татьяны Ситниковой, Александра Софронова, бакинского барда Сергея Арановича и других, отрывки из документального фильма Натальи Касперович о творчестве Городницкого, и даже видеопоздравление Клуба авторской песни из далекой Австралии, никого не могли оставить равнодушным, и, конечно же, самого юбиляра.

Александр Моисеевич благодарил всех, и кульминацией вечера стала его концертная программа, где были также исполнены песни "Баку" и "Азербайджан". Зал стоя приветствовал юбиляра, потрясающего до глубины души человека, нескончаемыми овациями...

Фестиваль, организованный при содействии Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта Азербайджана и А-group, продолжится до 22 июля. Организатор фестиваля - президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев. Вход на концерты свободный.

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