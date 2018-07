Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР

Популярные иностранные шлягеры попадали в Союз как под контролем цензуры, так и подпольным путем. Но и те, и другие становились главными участниками всех самодельных дискотек и домашних вечеринок.



Неслучайно самой ожидаемой передачей новогоднего эфира были "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которые показывали уже после традиционного "Голубого огонька", передаёт Day.Az со ссылкой на Рамблер. Там был шанс увидеть кумиров воочию и услышать новинку.



Закономерным итогом всенародной любви становился вольный, а иногда и вовсе условный перевод иностранного хита на родной язык. После чего ВИА отправлялись колесить по большой стране с новой, но уже до боли знакомой композицией.



"Cara Mia" группы "Баккара"

Карамельный хит от двух миловидных испанских солисток. Вскоре он получил русскую версию под названием "Просто уходило лето". Его исполняли "Веселые ребята", а потом и все желающие ВИА. На исходе девяностых песню перепел Филипп Киркоров в третьей части "Старых песен о главном".



"One Way Ticket" группы Eruption

На самом деле, песню Ханка Хантера и поэта Джека Келлера впервые исполнил Нил Седака еще в 1959 году. Однако на просторах Союза она стала известной в ритмичной кавер-версии группы Eruption.

Очень быстро композиция про билет в один конец в страну блюза превратилась в историю про синий иней или просто "Синюю песню". В таком виде ее записали "Поющие гитары", после чего она покорила всю страну.



"Koi-no Bakansu" дуэта The Peanuts

Шлягер от двух сестер-близняшек из Японии был издан в СССР уже в 1964 году. На следующий год она прозвучала в фильме "Иностранка". После чего Леонид Дербенев придумал к мелодии русский текст и получилась песня "У моря, у синего моря". Впрочем, у песни было и второе название - "Каникулы любви".

В таком виде песня звучит в картине "Нежность". А Нина Пантелеева исполнила ее под названием "Песня о счастливой любви". А в 1997 году ее перепел Леонид Агутин для проекта "Старые песни о главном - 2".



"Yellow River" группы Christie

Песня 1970 года про желтую реку, по которой плывет домой отслуживший солдат у нас была перепета "Поющими гитарами" под забавным названием "Толстый Карлсон". В Литве была записана своя версия песни - "Geltona Upe". А конце девяностых группа "Унесенные ветром" представила пародийный вариант хита под созвучным названием "Ела рыбу".



"Porqué tevas?" певицы Жаннетт

Трогательный хит испанской певицы советские люди узнавали с первых аккордов, хотя личность певицы, да и настоящее название знали только редкие меломаны. Но в 1979 году шлягер получил второе рождение благодаря "Веселым ребятам" и поэту Владимиру Луговому. Русская версия получила название "В последний раз".



"L'ete indien" Джо Дассена

Знаменитый хит французского певца прожил три судьбы. Сначала была песня "Африка", которую написали для своей группы "Альбатрос" начинающий композитор Тото Кутуньо и поэт Вито Паллавчини.

Песня про чернокожего американца, который грезит о своей далекой родине понравилась Джо Дассену. Мелодия получила новый текст, и мир услышал "Индейское лето" - нежную песню о ностальгии по утраченной любви. В таком виде шлягер попал в СССР и покорил сердца советских женщин, которые вообще неровно дышали к французам и к Джо Дассену в частности.