В Баку открылся Международный фестиваль фольклорного танца - ФОТО
В Spring Hotel открылся первый Международный фестиваль фольклорного танца "Дети - наше будущее", организованный Riad pro при содействии Главного Управления культуры города Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На открытии вечера своими красочными и зажигательными номерами порадовали танцевальные коллективы "Aysel" и "Cahan" (Азербайджан), "Vardiza" (Грузия) и "Bobby dance academy" (Индия). Вечер завершился выступлением группы "Шерон" под управлением Рустама Зейналлы. Участникам фестиваля были вручены памятные плакетки.
Главная цель фестиваля - развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами. Гости выразили искреннюю признательность за гостеприимство, выразили восхищение красотой Баку и высокой организацией фестиваля, преподнесли друг другу национальные сувениры.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!