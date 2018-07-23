Юные таланты Азербайджана стали лауреатами Международного конкурса Елены Образцовой - ФОТО - ВИДЕО

Юные таланты Азербайджана с успехом выступили на VII Международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой, который прошел в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На мой взгляд, конкурс удался, - отметила художественный руководитель и член жюри конкурса, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. - Конкурс запомнился большим количеством хороших мужских голосов, особенно в младшей группе. Это было неожиданно, и мы долго думали, как справедливо распределить места".

Многие члены жюри в своих высказываниях подчеркивали уникальность конкурса, созданного великой оперной певицей Еленой Образцовой.

Конкурс проводился в рамках проекта "Дети - наследники великой музыкальной культуры" с участием около двухсот юных талантов. Международное жюри приняло решение главный приз конкурса - Гран-при - не присуждать. Конкурс проходил в 3-х возрастных группах - с 9 до 11 лет, с 12 до 14 лет и с 15 до 17 лет, и в каждой из них были присуждены по три премии.

Сона Искендерли (3-я группа) завоевала вторую премию, Искендер Гасанзаде (1-я группа) - третью, а Камилла Иманова (3-я группа) удостоена специальным призом Музея Фаберже.

"Я счастлив носить звание лауреата Конкурса юных вокалистов им. Елены Образцовой! Это действительно победа и самый серьёзный конкурс в моей жизни. Конкурс вокалистов среди детей, не уступающий Конкурсу вокалистов им.Муслима Магомаева среди взрослых вокалистов. Получить приглашение на новый конкурс от самой Ларисы Гергиевой, большого стоит! Спасибо всем кто меня поддерживал и верил в меня! Теперь я точно знаю: Мечты сбываются - надо только верить и стараться!", - написал в соцсети Искендер Гасанзаде.

Международный конкурс юных вокалистов учреждён в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки, направленный на воспитание у подрастающего поколения интереса и любви к классическому музыкальному искусству.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках проекта "Дети - наследники великой музыкальной культуры" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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