Юбилейный Габалинский международный музыкальный фестиваль - ПРОГРАММА

Габалинский международный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, пройдет с 30 июля по 7 августа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль, который пройдет в Габале среди гор и лесов, станет идеальным выбором для поклонников классической музыки, желающих отдохнуть от городской жары и подышать чистым воздухом.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 31 июля. На фестиваль приедут выдающиеся азербайджанские и иностранные музыканты, солисты, дирижеры.

В фестивале примут участие всемирно известные дирижеры и музыканты из России, Израиля, США, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании, Турции - Оксана Яблонская, Дмитрий Яблонский, Жанна Гандельман, Аннель Грегори, Ольга Ермакова, Эдуард Вульфсон, Нора Романова-Шварцберг, Томер Лев, Мине Куртоглу, Михаил Хохлов, Сальвадор Бротонс и другие.

На концертах, которые пройдут в рамках фестиваля, выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У.Гаджибейли, Молодежный камерный оркестр "Baku Chamber Orchestra" Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, Студенческий камерный оркестр Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, ансамбль "Qaytağı", квартет кларнетов "Clarte", квартет "Furioso", Иерусалимский симфонический оркестр, инструментальная группа "Jovenes Clasicos del Son" (Куба), оркестр "Tbilisi Big Band" (Грузия), группа Gypsy Band (Венгрия), народные артисты Азербайджана Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Егяна Ахундова, Шюкюр Самедов, Анвар Садыгов, Самир Джафаров, заслуженные артисты Азербайджана Фуад Ибрагимов, Алексей Милтих, Сахиб Пашазаде, Чинара Гейдарова, Эмиль Афрасияб, лауреаты международных конкурсов Саида Тагизаде, Нармин Наджафли, Джавад Тагизаде, Магеррам Гусейнов, Махир Тагизаде, Талех Яхьяев, Зиба Раджабли, Тогрул Гусейнли, Вургун Векилов, талантливые молодые солисты, исполнители мугама и другие.

С концертной программой на фестивале также выступят талантливые музыканты, участники проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), организованного народным артистом, директором Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева Мурадом Адыгезалзаде и поддерживаемого народным артистом, художественным руководителем фестиваля Фархадом Бадалбейли.

X Габалинский международный музыкальный фестиваль запомнится еще одним знаменательным событием - в этом году отмечается 100-летний юбилей великого азербайджанского композитора Гара Гараева. Участники фестиваля почтут память композитора, исполнив его бессмертные произведения.

Нынешний фестиваль со своей интересной и разнообразной программой останется содержательной страницей в памяти гостей мероприятия и истории музыкальной культуры Азербайджана.

Все желающие приглашаются к участию в этом большом музыкальном празднике.

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