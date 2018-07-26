EMIN: Каждый артист на фестивале «ЖАРА» - это суперзвезда - ФОТО

Сегодня по красной ковровой дорожке Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" пройдет около 150 артистов со всего мира.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю, один из организаторов мероприятия, народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

"На концерте в первый день открытия фестиваля выступят 75 артистов. Думаю, что это абсолютный рекорд, но вопрос не в количестве, а в качестве - каждый из выступающих артистов - это большая суперзвезда", - добавил EMIN.

На фестиваль приехало более 1200 человек - это сами артисты и члены их команды.

EMIN также отметил, что на следующий год в рамках музыкального лейбла Zhara Music планирует выпустить сборник хитов фестиваля "ЖАРА".

Музыкант рассказал, что в первый день фестиваля он исполнит музыкальную композицию со всемирно известным артистом Стивеном Сигалом.

"Также мы уговорили его сняться в нашем фильме "Жара в Баку", и Стивен Сигал будет одним из 58 артистов, которые примут участие в этом грандиозном проекте" - сказал EMIN.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторы - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В третьем фестивале "Жара" примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.