Любовь Успенская споет в Баку песню на азербайджанском языке

Популярная российская певица Любовь Успенская всегда с радостью приезжает в Баку.

Об этом артистка рассказала Trend, передает Day.Az.

"Всегда с радостью приезжаю в Баку. И не перестаю восхищаться и всем друзьям рассказываю про красоту вашего прекрасного города. Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" - крутой проект. EMIN прилагает большие силы, чтобы все было организовано на международном уровне", - сказала певица.

Рассказывая о своем творческом вечере в рамках фестиваля, Успенская подчеркнула, что волновалась в процессе его подготовки.

"Тщательно подбирала артистов, которые будут исполнять песни из моего репертуара. И каждый артист справился со своей работой на все сто процентов. Радует, что все серьезно отнеслись к работе над песнями из моего репертуара",- добавила она.

Любовь Успенская подчеркнула, что на концерте зрителей будет ждать музыкальный подарок.

"Готовлю сюрприз - на своем творческом вечере исполню песню на азербайджанском языке "Ağ çiçək" вместе с народным артистом Азербайджана, известным композитором и исполнителем Поладом Бюльбюльоглу", - отметила певица.

Певица также рассказала, что поддержать ее на концерте приехали родственники, которые проживают в Канаде.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторы - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В третьем фестивале "Жара" примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.