Российская телеведущая Яна Кошкина: Баку - волшебный город

На побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze - 26-29 июля проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В третьем фестивале "Жара" принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Звезды на своих страницах в социальных сетях с удовольствием делятся впечатлениями о самом фестивале и городе Баку, а также публикуют многочисленные фотографии.

Так, популярная российская актриса и телеведущая, ведущая красной дорожки фестиваля "ЖАРА" Яна Кошкина представила на своей странице в Instagram несколько видеороликов с дня открытия международного проекта.

"Работаем! Как же здесь хорошо! Баку - волшебный город", - подписала один из видеороликов Кошкина.

Отметим, что организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018 - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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