В Баку состоялось открытие выставки «Наследие и современность в искусстве миниатюры» - ФОТО

26 июля в Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки "Наследие и современность в искусстве миниатюры".

Со вступительным словом к собравшимся гостям обратилась заместитель директора музея по науке Хадиджа Асадова. Она подчеркнула готовность музея к сотрудничеству с молодыми талантливыми художниками и фотографами, обращающимися в своем творчестве к драгоценным традициям азербайджанского искусства и преподносящими их в контексте современных тенденций стремительно меняющегося глобализирующегося мира.

На выставке представлены миниатюры Азербайджанского национального музея искусств и работы фотохудожника Рустама Гусейнова, посвященные мастерам классической миниатюры.

Вдохновившись коллекцией миниатюр Музея искусств, Рустам Гусейнов создал серию работ, базирующуюся на композиционных достижениях азербайджанских школ миниатюры, пользуясь современной техникой фотографии и цифрового искусства.

Продолжив традицию старых мастеров, он предлагает зрителям уже современный образец воплощения миниатюры на плоскости. Используя выразительные композиционные приемы характерные для художников-миниатюристов, Рустам Гусейнов создаёт современную вариацию классических сюжетов азербайджанской миниатюры с помощью средств современного искусства.

Благодаря искусству миниатюры многие традиционные для азербайджанской литературы сюжеты физически воплощаются не только на полях книг. Они перемещаются на поверхность предметов декоративно-прикладного искусства и посуды, органично вплетаются в узоры элементов одежды, придавая ей богатый и насыщенный вид.

Традиция соединять воедино литературу и искусство вдохновила не одно поколение художников и поэтов. В течение многих веков азербайджанские мастера миниатюры создавали уникальные образцы искусства, оказавшие большое влияние не только на развитие искусства в регионе Ближнего Востока, но и далеко за его пределами. Особенности искусства миниатюры, его композиционные решения представляют почти безграничные возможности для воплощения практически любого классического сюжета в бесчисленных вариациях.

Задача настоящего проекта показать все грани и всю вариативность воплощения искусства азербайджанской миниатюры вчера, сегодня и вдохновить современных художников на развитие идей культурного наследия Азербайджана.

Отметим, что выставка продлится до 30 июля.

Н. Гасымова