Рэпер MOT: Участие в фестивале "ЖАРА" - великолепный старт для молодых артистов - ФОТО

На побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze - 26-29 июля проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В третьем фестивале "Жара" принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Наряду с известными артистами, которые завоевали любовь миллионов поклонников, среди участников фестиваля много талантливых молодых исполнителей.

Известный российский рэп-исполнитель MOT (Матвей Мельников), который является участником фестиваля "ЖАРА-2018", в беседе с представителями СМИ отметил, что для молодых артистов выступать на фестивале в Баку - замечательный шанс.

"Выступать на одной сцене с титанами шоу-бизнеса для любого молодого артиста - это замечательный и великолепный старт. Большое спасибо организаторам, которые третий год подряд приглашают меня принять участие в столь масштабном проекте", - отметил MOT.

Отметим, что организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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