Киркоров и Басков впервые исполнили свой новый хит на after-party "Жары" - ВИДЕО

27 июля 2018 16:56

Вчера состоялось открытие третьего Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", организаторами которого являются народный артист Азербайджана EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс и учредитель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Как сообщает Day.Az, на первом after-party фестиваля Филипп Киркоров и Николай Басков исполнили свой новый хит "Ибица", который презентовали за несколько дней до "ЖАРЫ". Под зажигательные ритмы песни танцевали звезды российского шоу-бизнеса, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Новый хит Николая Баскова и Филиппа Киркорова прозвучал на

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