"ЖАРА-2018": Настя Каменских у бассейна в Баку - ФОТО

27 июля 2018 17:06

Вчера состоялось открытие третьего Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", организаторами которого являются народный артист Азербайджана EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс и учредитель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Одна из гостей фестиваля - певица Настя Каменских, выступающая после распада дуэта "Настя и Потап" под сценическим именем NK, поделилась в Instagram фотографиями у бассейна, продемонстрировав свои аппетитные формы.

Напомним, что до этого горячими снимками с отдыха у бассейна в бакинском отеле делилась Анна Седокова.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az