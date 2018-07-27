"ЖАРА-2018": Настя Каменских у бассейна в Баку - ФОТО

Вчера состоялось открытие третьего Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", организаторами которого являются народный артист Азербайджана EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс и учредитель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Одна из гостей фестиваля - певица Настя Каменских, выступающая после распада дуэта "Настя и Потап" под сценическим именем NK, поделилась в Instagram фотографиями у бассейна, продемонстрировав свои аппетитные формы.

Напомним, что до этого горячими снимками с отдыха у бассейна в бакинском отеле делилась Анна Седокова.