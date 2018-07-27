В Баку показали наследие и современность в искусстве миниатюры - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки "Наследие и современность в искусстве миниатюры", сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

В своем выступлении заместитель директора музея по науке Хадиджа Асадова подчеркнула готовность музея к сотрудничеству с молодыми талантливыми художниками и фотографами, обращающимися в своем творчестве к драгоценным традициям азербайджанского искусства и преподносящими их в контексте современных тенденций стремительно меняющегося глобализирующегося мира.

На выставке представлены миниатюры Азербайджанского национального музея искусств и работы фотохудожника Рустама Гусейнова, посвященные мастерам классической миниатюры.

Вдохновившись коллекцией миниатюр Азербайджанского национального музея искусств, Рустам Гусейнов создал серию работ, базирующуюся на композиционных достижениях азербайджанских школ миниатюры, пользуясь современной техникой фотографии и цифрового искусства.

Продолжив традицию старых мастеров, он предлагает зрителям уже современный образец воплощения миниатюры на плоскости. Используя выразительные композиционные приемы, характерные для художников-миниатюристов, Рустам Гусейнов создаёт современную вариацию классических сюжетов азербайджанской миниатюры с помощью средств современного искусства.

Традиция соединять воедино литературу и искусство вдохновила не одно поколение художников и поэтов. В течение многих веков азербайджанские мастера миниатюры создавали уникальные образцы искусства. Особенности искусства миниатюры, его композиционные решения представляют почти безграничные возможности для воплощения практически любого классического сюжета в бесчисленных вариациях.

Используя выразительные композиционные приемы, характерные для художников-миниатюристов, Рустам Гусейнов создаёт современную вариацию классических сюжетов азербайджанской миниатюры с помощью средств современного искусства.

Задача данного проекта - показать все грани и всю вариативность воплощения искусства азербайджанской миниатюры вчера, сегодня и вдохновить современных художников на развитие идей культурного наследия Азербайджана.