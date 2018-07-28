Гости фестиваля "ЖАРА-2018" стали свидетелями полного лунного затмения - ФОТО

Накануне, 27 июля в 22.30, участники и гости Международного фестиваля "ЖАРА-2018" стали свидетелями уникального природного затмения - лунного затмения, сообщаетTrend Life.

Согласно информации Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси НАНА, сошлись сразу два редких астрономических явления - затмение Луны и противостояние Марса. В этот момент Марс приблизился к Земле на максимально возможное расстояние. Красная планета была видна в небе в виде яркой точки.

С научной точки зрения, это природное чудо - полное лунное затмение, совпадающее с теми моментами жизни Солнца, когда оно опускается за горизонт или восходит. Изменение окраски земного спутника связано с особенностями преломления света в атмосфере нашей планеты. Как известно, лунное затмение происходит тогда, когда Земля, ночное светило и Солнце выстраиваются на одной линии, причем таким образом, что наш космический дом прячет в своей тени спутник. Кроваво-красная Луна становится видна благодаря лучам света, которые достигают ее незадолго до окончательного вхождения в земную тень. На пути их встречает атмосфера Голубой планеты, в силу своих особенностей лучше всего пропускающая длинноволновую часть спектра. Лучи достигают поверхности спутника и изменяют его окраску. Этот же механизм - причина столь зрелищных земных рассветов и закатов.

Восход кровавой Луны характеризуется еще одной особенностью. Преломление света частицами атмосферы "сдвигает" для наблюдателя во времени появление космических тел, в данном случае - Солнца и Луны. В результате дневное светило являет себя миру несколько раньше, чем на самом деле восходит, а земную спутницу видно еще какое-то время после ее захода.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.