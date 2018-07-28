Сегодня на "ЖАРА-2018" состоится концерт группы "Ленинград"

В Баку проходит третий Международный фестиваль "ЖАРА-2018". В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Как сообщает Day.Az, сегодня, в третий день фестиваля, на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze состоится концерт культовой группы Сергея Шнурова "Ленинград".

"Только в этот день на фестиваль не будут допускаться лица, не достигшие 18 лет", - отмечают организаторы фестиваля.

Добавим, что сегодня также выступят EMIN, Dan Balan, Elvira T, Jah Khalib, Monatik, Алекс Малиновский, Александр Панайотов, Александрос Тсопозидис, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Глюк'oZa, Григорий Лепс, Джиган, Ирина Дубцова, Карина Хвойницкая, Кравц, Лолита, Мари Краймбрери, Настасья Самбурская, Слава, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Шариф, Рита Dakota, Сямра Рагимли, Манана Джапаридзе, Romadi, Нико Неман, Жак Энтони, DJ Shock, группы A Studio, MOZGI, Банд'Эрос.